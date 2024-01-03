Curi Motor di Parkiran Masjid At-Thohir, Maling Berhasil Lolos Usai Lompat ke Kali Cikeas

DEPOK - Terduga pelaku percobaan pencurian sepeda motor (curanmor) di tempat parkir Masjid At-Thohir, Tapos, Depok, nekat melompat ke Kali Cikeas untuk melarikan diri usai kepergok saat tengah beraksi, Rabu (3/1/2024).

"Baru mencoba mendekati sepeda motor yang terparkir, kemudian dilihat yang punya sepeda motor dan diteriaki, kemudian tersangka kabur dengan cara menceburkan diri ke kali," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga saat dikonfirmasi.

"(Lokasi kejadian) lapangan parkir Masjid At-Thohir, Tapos, Depok. Kemudian (tersangka) melompat ke Kali Cikeas yang di samping Masjid At-Thohir," tambahnya.

Judika pun menegaskan pihaknya sudah berupaya mencari tersangka dengan menyusuri Kali Cikeas. Namun, tidak berhasil.