Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curi Motor di Parkiran Masjid At-Thohir, Maling Berhasil Lolos Usai Lompat ke Kali Cikeas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |21:13 WIB
Curi Motor di Parkiran Masjid At-Thohir, Maling Berhasil Lolos Usai Lompat ke Kali Cikeas
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Terduga pelaku percobaan pencurian sepeda motor (curanmor) di tempat parkir Masjid At-Thohir, Tapos, Depok, nekat melompat ke Kali Cikeas untuk melarikan diri usai kepergok saat tengah beraksi, Rabu (3/1/2024).

"Baru mencoba mendekati sepeda motor yang terparkir, kemudian dilihat yang punya sepeda motor dan diteriaki, kemudian tersangka kabur dengan cara menceburkan diri ke kali," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga saat dikonfirmasi.

"(Lokasi kejadian) lapangan parkir Masjid At-Thohir, Tapos, Depok. Kemudian (tersangka) melompat ke Kali Cikeas yang di samping Masjid At-Thohir," tambahnya.

Judika pun menegaskan pihaknya sudah berupaya mencari tersangka dengan menyusuri Kali Cikeas. Namun, tidak berhasil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement