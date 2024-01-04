Konser Lilin Putih Sukses Digelar, Ketua Panitia: Semakin Gemerlap karena Kehadiran Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Perayaan Natal dan Tahun Baru bersama di ‘Konser Lilin Putih’ yang digelar oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu malam (3/1/2024), berlansung sukses dan meriah.

Perayaan yang mengusung tema ‘Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik’ ini sukses menampilkan acara dengan unsur utama religi umat kristiani, serta perpaduan penampilan dari berbagai budaya sebagai lambang persatuang bangsa.

Ketua Panitia Konser Lilin Putih, Adriana Angela Brigita mengaku bangga karena di momen tersebut bisa turut dihadiri oleh Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD.

“Acara ini menjadi perwujudan semangat persatuan dan kerukunan dalam bingkai keindahan seni musik dan budaya,” ujar Adriana, dalam sambutannya.

“Kami juga sangat berbahagia atas kehadiran tamu istimewa di hati kami yaitu bapak Ganjar Pranowo dan bapak Profesor Mahfud MD,” lanjutnya.

Menurut Adriana, kehadiran Ganjar dan Mahfud di ‘Konser Lilin Putih’ tersebut sukses membawa gemerlap acara dan menyatukan masyarakat dari berbagai umat beragama.

“Kehadiran dua satria bangsa ini tidak hanya menambah gemerlap acara tapi juga memberikan makna dalam menyatukan kita semua sebagai satu bangsa,” ungkapnya.