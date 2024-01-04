Penonton Konser Lilin Putih Optimis Ganjar-Mahfud Menangkan Pilres 2024

JAKARTA - Konser Lilin Putih yang berlangsung di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, didominasi ratusan pendukung Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud pada Rabu, 3 Januari 2024 malam.

Berdasarkan pantauan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang hadir di tengah konser langsung diserbu para penonton yang juga sebagai pendukungnya di Pilres 2024 ini.

Keduanya pun menyempatkan berfoto bersama di tengah keramaian antusiasme penonton.

Salah satu penonton sekaligus pendukung Ganjar-Mahfud, Irma (42), mengaku sangat mendukung kegiatan konser tersebut.

Ini karena acara yang diadakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sarat akan nilai toleransi umar beragama.

Konser Lilin Putih sendiri digelar sebagai perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

"Kalau menurut saya pak Ganjar itu orang yang terampil banget, kreatif, terus dia bisa menyelesaikan segala persoalan, jadi kita tegak lurus," katanya kepada MNC Portal Indonesia di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).