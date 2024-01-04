Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tonton Konser Lilin Putih, Ganjar Pranowo: Rasanya Saya Sedang Melihat Wajah Bahagia

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |00:25 WIB
Tonton Konser Lilin Putih, Ganjar Pranowo: Rasanya Saya Sedang Melihat Wajah Bahagia
Ganjar Pranowo hadiri Konser Lilin Putih (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan kegembiraannya bisa hadir di tengah ribuan jemaat Kristiani yang hadir dalam Konser Lilin Putih yang bertajuk ‘Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik’.

Ganjar menjelaskan, dalam acara tersebut dirinya dan Mahfud MD merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Di mana didalamnya menampilkan banyak artis dari berbagai suku, ras dan juga agama.

"Rasanya saya sedang melihat wajah-wajah yang berbahagia, dan kami turut merasakan kebahagiaan itu. Itu sebenarnya dari makna konser ini," ungkap Ganjar di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Selan itu ,Ganjar mengatakan bahwa jika kehadirannya dengan Mahfud MD ingin merasakan getaran kebahagiaan dalam perayaan Natal dalam acara Konser Lilin Putih tersebut.

"Mungkin di antara kita tidak satu agama, mungkin di antara kita tidak satu golongan, mungkin di antara kita tidak satu suku, atau barangkali mungkin tidal satu partai, tapi saya ingin meyakinkan kita hadir di sini karena kita saudara sekemanusiaan," ujar Ganjar saat memberikan sambutannya di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Ganjar pun mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada ribuan peserta yang hadir pada acara itu. "Selamat Natal dan Tahun Baru untuk bapak ibu semuanya, i love you full," ungkap Ganjar.

(Fakhrizal Fakhri )

      
