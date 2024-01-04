Cerita Astrid Antusias Tonton Konser Lilin Putih Bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

JAKARTA - Gedung Balai Sarbini Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024 malam, begitu meriah. Seluruh kursi aula tampak dipenuhi penonton yang antusias menyaksikan perayaan natal dan tahun baru bersama yang dikemas menjadi ‘Konser Lilin Putih’.

Para penonton sendiri terlihat memadati area Gedung Balai Sarbini sejak pukul 18:00 WIB sore. Mereka antusias berfoto-foto di beberapa spot sebelum masuk ke area aula konser.

Salah satunya Astrid. Seorang penonton asal Jakarta ini mengaku antusias untuk turut menghadiri perayaan natal dan tahun baru yang dikemas menjadi sebuah konser tersebut.

Apalagi, konser bertemakan ‘Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik’ ini merupakan konser perayaan natal dan perayaan persatuan dalam keragaman.

Selain ini di konser ini juga turut dihadiri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD, serta para ketua umum dan Sekjend Partai pendukung.

Astrid menilai, konser ini juga bisa menjadi momentum agar Ganjar-Mahfud bisa lebih dikenal dekat dengan berbagai kalangan masyarakat dan umat beragama di Indonesia.

“Penting untuk membawa nama calon presiden kita nomor tiga ini ya. Istilahnya sangat penting. Kenapa? Saya kepinginya pemimpin ini dekat dengan masyarakat. Dan saya yakin mereka adalah sosok yang dekat dengan masyarakat,” ujar Astrid, saat diwawancara di lokasi.

Apalagi, menurut Astrid, baik Ganjar dan Mahfud sama-sama memiliki rekam jejak alias kinerja yang cukup baik.

“Kinerja mereka sudah oke diliatnya. Nggak ada yang aneh-aneh. Pak Mahfud juga orang pinter, tidak ada pembodohan,” ungkapnya.

“Kalau saya mah berharap tidak ada pembodohan. Karena masyarakat sekarang narasinya udah pinter-pinter,” imbuhnya.