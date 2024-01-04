Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konser Lilin Putih Usung Toleransi Beragama, Ganjar-Mahfud Kompak Kenakan Pakaian Hitam Putih

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |00:39 WIB
Ganjar-Mahfud MD hadiri Konser Lilin Putih (Foto: MPI)
JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menghadiri Konser Lilin Putih yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Balai Sarbini, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024) malam.

Keduanya kompak hadir bersama dengan mengenakan pakaian perpaduan kemeja putih dan celana panjang hitam sederhana. Meski sederhana, kedua pasangan pejuang demokrasi dan penegakkan hukum tanpa abu-abu itu tetap menyuarakan semangat bertoleransi antara umat beragama.

Saat kedatangan di Balai Sarbini, keduanya pun disambut meriah oleh para pendukung. Sembari meneriakkan yel-yel, paslon capres-cawapres dengan jargon sat-set dan tas-tes itu pun melambaikan tangan seraya memberikan salam hormat kepada para pendukungnya.

"Ganjar Presiden! Ganjar-Mahfud idolaku," ujar para pendukung di Balai Sarbini, Rabu (3/1/2024).

Dengan terus dipanggil dan dielu-elukan, keduanya pun tampak sumringah melempar senyum kepada para pendukungnya. Tak lupa, panitia acara pun menyambut keduanya dengan hangat.

Setelahnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dipersilahkan untuk memberikan sambutan lebih awal. Mahfud memaparkan pandangannya tentang toleransi beragama selepas pemberian penghargaan ‘Tokoh Pemersatu Bangsa’.

"Kunci dari kebersatuan ini adalah toleransi. Agama saya, agama kita semuanya, agama apa pun, pasti mengajarkan toleransi. Tapi bagi saya, saya sudah berguru kepada Gus Dur, Pak Syafii Ma'arif, Cak Nur dan sebagainya keislaman dan keindonesiaan itu bukan hanya melahirkan toleransi tapi lebih dari itu adalah akseptasi," ujar Mahfud.

