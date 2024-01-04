Konser Lilin Putih Diharapkan Jadi Inspirasi Gen Z Jaga Nilai Persatuan Bangsa

JAKARTA - Konser Lilin Putih yang diselenggarakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sukses digelar di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2023 malam.

Konser yang digelar sebagai bentuk perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 ini didominasi pendukung Capres-Cawapres nomer urut 3.

Mereka tampak antusias menikmati jalannya konser. Meski sebagai perayaan Natal, penonton yang hadir juga diketahui dari berbagai umar beragama.

Hal ini tentunya menjadi pesan untuk terus merawat persatuan bangsa yang terus disuarakan Ganjar-Mahfud.

"Iya saya harap yang muslim diadakan juga, yang Kristen juga, Budha juga multiagama lah. Kebetulan kan Desember tahun baru ya ini mungkin nanti yang lain selanjutnya," kata Evi (45), salah satu penonton Konser Lilin Putih kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/1/2024).

Evi kemudian menilai jika sosok Ganjar Pranowo sangat ideal menjadi pemimpin. Bukan tanpa alasan, dia menyebut sikap sederhana Ganjar bahkan melebihi Presiden Joko Widodo.