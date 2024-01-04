Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konser Lilin Putih Diharapkan Jadi Inspirasi Gen Z Jaga Nilai Persatuan Bangsa

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |00:45 WIB
Konser Lilin Putih Diharapkan Jadi Inspirasi Gen Z Jaga Nilai Persatuan Bangsa
Ganjar Pranowo hadiri Konser Lilin Putih (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Konser Lilin Putih yang diselenggarakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sukses digelar di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2023 malam.

Konser yang digelar sebagai bentuk perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 ini didominasi pendukung Capres-Cawapres nomer urut 3.

Mereka tampak antusias menikmati jalannya konser. Meski sebagai perayaan Natal, penonton yang hadir juga diketahui dari berbagai umar beragama.

Hal ini tentunya menjadi pesan untuk terus merawat persatuan bangsa yang terus disuarakan Ganjar-Mahfud.

"Iya saya harap yang muslim diadakan juga, yang Kristen juga, Budha juga multiagama lah. Kebetulan kan Desember tahun baru ya ini mungkin nanti yang lain selanjutnya," kata Evi (45), salah satu penonton Konser Lilin Putih kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (3/1/2024).

Evi kemudian menilai jika sosok Ganjar Pranowo sangat ideal menjadi pemimpin. Bukan tanpa alasan, dia menyebut sikap sederhana Ganjar bahkan melebihi Presiden Joko Widodo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement