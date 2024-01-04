Ganjar Siap Hadapi Debat Capres dengan Tema Pertahanan hingga Hubungan Internasional

JAKARTA - Calon Presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap dalam menghadapi debat capres kedua yang nantinya akan diadakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2023.

Sebagai informasi, debat capres nanti akan membahas tentang pertahanan dan keamanan hubungan internasional yang di ekspan dengan globalisasi, kemudian geopolitik sebagai isu tersendiri dan juga di ekspans dengan politik luar negeri.

"Debat kita udah siap besok," kata Ganjar di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2024).

Sebelumnya diberitakan, KPU RI telah merilis 11 nama tokoh yang akan menjadi panelis dalam debat kali ini, mereka di antaranya ialah:

1. Prof. Angel Damayanti, Ph.D (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia).

2. Curie Maharani Savitri, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus).

3. Prof. Evi Fitriani, Ph.D, (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia).

4. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani).

5. I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D (Ahil Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada).