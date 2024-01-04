Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Gaungkan Pesan Persatuan di Konser Lilin Putih

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |01:00 WIB
Ganjar Pranowo Gaungkan Pesan Persatuan di Konser Lilin Putih
Ganjar Pranowo hadiri Konser Lilin Putih (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pesan persatuan dalam kemanusiaan disampaikan Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam perayaan natal dan tahun baru (nataru) 2024 di acara Konser Lilin Putih di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Konser yang bertajuk ‘Indonesia Damai Indonesia Lebih Baik’, Ganjar mengatakan bahwa Indonesia sangat indah di tengah perbedaan. Menurutnya perbedaan agama, suku, ras, hingga golongan, seluruh masyarakat Indonesia adalah saudara satu bangsa dan dalam kemanusiaan.

“Mungkin di antara kita tidak satu agama, mungkin di antara kita tidak satu golongan, mungkin di antara kita tidak satu suku, atau barangkali mungkin tidak satu parpol,” ucap Ganjar disambut riuh peserta yang hadir.

“Tapi saya ingin meyakinkan kita berdiri sini kita hadir di sini karena kita saudara kemanusiaan,” tambahnya.

Ganjar menegaskan, Ia datang bersama Mahfud MD di perayaan Nataru itu ingin merasakan kebahagiaan dari masyarakat Indonesia yang turut berbahagia merayakan momentum satu tahunan ini.

