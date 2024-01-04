Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Konser Lilin Putih, Mahfud MD Ceritakan Sejak Mahasiswa Perjuangkan Ajaran tentang Kesatuan Bangsa

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |01:10 WIB
Hadiri Konser Lilin Putih, Mahfud MD Ceritakan Sejak Mahasiswa Perjuangkan Ajaran tentang Kesatuan Bangsa
Mahfud MD hadiri Konser Lilin Putih (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cawapres Nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri konser Lilin Putih dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 di Balai Sarbini, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024) malam.

Mahfud dalam sambutannya menyebutkan bahwa dalam mengusung toleransi beragama di Indonesia, semangat beragama dan nasionalisme harus berjalan beriringan dalam suatu kesatuan.

Mahfud yang hadir bersama pasangan capresnya, Ganjar Pranowo, tampak kompak mengenakan pakaian hitam putih. Dia pun dengan semangat ingin menyampaikan bahwa meskipun Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan negara.

"Ajaran tentang kesatuan bangsa itu merupakan perjuangan yang saya lakukan sejak ikut dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Karena apa? Karena agama Islam yang saya anut, itu memang salah satu kata dasarnya itu berarti agama perdamaian, agama keselamatan, agama kesatuan," ujar Mahfud dalam sambutannya, Rabu (3/1/2024).

Mahfud mengatakan, nilai toleransi beragama dipelajarinya dari tokoh-tokoh Islam yang moderat dikenalnya. Dia menyebutkan seperti Gus Dur, Syafii Ma'arif, dan Nurcholis Majid.

"Dari merekalah saya mendengar istilah keislaman dan keindonesiaan. Kata mereka keislaman dan keindonesiaan itu harus menyatu. Bukan berarti Islam lalu mau menjadi mendominasi terhadap Indonesia, bukan. Harus menyatu," terang Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement