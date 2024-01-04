Hadiri Konser Lilin Putih, Mahfud MD Ceritakan Sejak Mahasiswa Perjuangkan Ajaran tentang Kesatuan Bangsa

JAKARTA - Cawapres Nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri konser Lilin Putih dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 di Balai Sarbini, Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024) malam.

Mahfud dalam sambutannya menyebutkan bahwa dalam mengusung toleransi beragama di Indonesia, semangat beragama dan nasionalisme harus berjalan beriringan dalam suatu kesatuan.

Mahfud yang hadir bersama pasangan capresnya, Ganjar Pranowo, tampak kompak mengenakan pakaian hitam putih. Dia pun dengan semangat ingin menyampaikan bahwa meskipun Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan negara.

"Ajaran tentang kesatuan bangsa itu merupakan perjuangan yang saya lakukan sejak ikut dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Karena apa? Karena agama Islam yang saya anut, itu memang salah satu kata dasarnya itu berarti agama perdamaian, agama keselamatan, agama kesatuan," ujar Mahfud dalam sambutannya, Rabu (3/1/2024).

Mahfud mengatakan, nilai toleransi beragama dipelajarinya dari tokoh-tokoh Islam yang moderat dikenalnya. Dia menyebutkan seperti Gus Dur, Syafii Ma'arif, dan Nurcholis Majid.

"Dari merekalah saya mendengar istilah keislaman dan keindonesiaan. Kata mereka keislaman dan keindonesiaan itu harus menyatu. Bukan berarti Islam lalu mau menjadi mendominasi terhadap Indonesia, bukan. Harus menyatu," terang Mahfud.