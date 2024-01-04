Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Emak-Emak Asal Medan Hadiri Konser Lilin Putih Demi Bisa Berfoto dengan Ganjar Pranowo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |01:23 WIB
Emak-Emak Asal Medan Hadiri Konser Lilin Putih Demi Bisa Berfoto dengan Ganjar Pranowo
Saidah Manurung penonton Konser Lilin Putih (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Perayaan Natal dan Tahun Baru dengan Konser Lilin Putih yang digelar oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, pada Rabu malam (3/1/2024) akhirnya sukses digelar.

Penonton dari berbagai kalangan, khususnya umat kristiani dari seluruh Indonesia turut meramaikan perayaan yang mengusung tema ‘Indonesia Damai, Indonesia Lebih Baik’ ini.

Salah satunya Saidah Manurung. Perempuan asal Medan, Sumatera Utara ini jauh-jauh datang ke Konser Lilin Putih tak hanya untuk merayakan momen natal dan tahun baru, namun juga demi bisa bertemu dengan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo.

“Karena tahu ada Pak Ganjar jadi saya semangat mau nonton. Bonusnya ini acara yang bagus, meskipun untuk umat kristiani seperti saya, tapi juga ada umat agama lain ikut berkumpul,” ujar Saidah, saat diwawancara di lokasi.

Perempun berusia 54 tahun itu sendiri mengaku penggemar berat Ganjar Pranowo sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Alasannya, ternyata seperi ‘emak-emak’ pada umumnya, yakni karena Ganjar merupakan sosok yang kharismatik meski di usianya yang tidak lagi muda.

“Dulu penasaran rambutnya putih tapi mukanya awet muda, kharismatik gitu loh. Dan beliau sangat murah senyum,” ungkapnya.

Saking mengidolakannya, Saidah bahkan sampai berusaha agar bisa berfoto dengan Ganjar. Namun sayangnya kesempatan itu tak kunjung datang. Pasalnya, ia harus bersaing dengan gerombolan emak-emak lainnya ketika ingin berfoto.

“Sayangnya dari semua kegiatan beliau yang pernah saya datangi, saya selalu gagal selfie dengan pak Ganjar. Semoga harapannya nanti Pak Ganjar mau lebih dekat lagi dengan masyarakat, jadi saya bisa foto sama beliau,” tuturnya.

