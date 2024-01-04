Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid: Program Desa Damai Dibantu Ganjar Pranowo

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |01:29 WIB
Yenny Wahid: Program Desa Damai Dibantu Ganjar Pranowo
Yenny Wahid (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Putri pertama Almarhum Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yakni Zannuba Ariffah Chafsoh yang akrab disapa Yenny Wahid menyatakan, komitmen perdamaian pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah teruji.

Hal itu disampaikan dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru bertajuk 'Konser Lilin Putih' di Balai Sarbini, Jakarta pada Rabu (3/1/2024).

“Komitmen Ganjar-Mahfud bagi perdamaian telah teruji,” kata Yenny saat menerima Penghargaan 'Tokoh Pembawa Damai Indonesia'.

Yenny menerima penghargaan tersebut karena dinilai berhasil atas program desa damai, yang digagasnya bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Program desa damai adalah program yang bertujuan untuk membangun ketahanan dan kohesi sosial di tingkat desa melalui penguatan peran masyarakat desa, terutama kaum perempuan. Pendekatan lainnya yang dilakukan adalah di bidang ekonomi, pelatihan pencegahan konflik, toleransi, dan perubahan iklim.

Saat program itu dilaksanakan, Yenny mengaku dibantu Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng). Ia menilai sosok Ganjar banyak memberikan dukungan bagi program-program untuk menciptakan perdamaian, terutama di akar rumput.

“Program Desa Damai, disupport Pak Ganjar. Bahkan, beliau sering hadir dalam acara kami,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement