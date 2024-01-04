Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Simulasi Surat Suara Pilpres Hanya Berisi Dua Paslon, Mahfud MD: KPU Harus Perbaiki

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |02:53 WIB
Simulasi Surat Suara Pilpres Hanya Berisi Dua Paslon, Mahfud MD: KPU Harus Perbaiki
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: TPN)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan telah mengajukan komplain kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari terkait simulasi surat suara Pilpres 2024 di sejumlah daerah, yang hanya berisi 2 Kolom Pasangan Calon (Paslon).

“Pak Hasyim, Ketua KPU sudah saya komplain tentang hal ini, dan dia bilang itu hanya simulasi dari IPB, dan akan dikoreksi. Akan diperbaiki," kata Mahfud usai menghadiri rapat konsolidasi TPN Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/1/2023).

Mahfud menyebut simulasi surat suara untuk Pilpres 2024 seharusnya berisi minimal 4 Paslon. Jika tidak, kolom untuk paslon 1, 2, dan 3 harus ada di setiap lembaran suara.

"Seharusnya minimal 4 kolom, kalau tidak 1, 2, dan 3 sesuai paslon. Ini sudah ada pernyataan resmi dari Pak Hasyim," ucapnya.

Menko Polhukam RI itu menegaskan apa pun alasannya KPU telah merugikan Paslon Nomor Urut 3, mengingat pada Pilpres 2024 ada 3 Paslon yang berkontestasi.

"Ya, makanya saya bilang kepada Ketua KPU harus diperbaiki," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
