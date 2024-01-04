Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid Ungkap Program Ganjar saat Jabat Gubernur Ciptakan Perdamaian di Akar Rumput

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |04:38 WIB
Yenny Wahid Ungkap Program Ganjar saat Jabat Gubernur Ciptakan Perdamaian di Akar Rumput
Yenny Wahid (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
JAKARTA - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab disapa Yenny Wahid mengungkap alasannya dukungannya terhadap pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD.

Yenny mengatakan terdapat pertimbangan filosofis dan praktis yang mendasari pilihannya, karena pasangan nomor urut 3 itu merupakan tokoh yang mendorong perdamaian.

Putri dari Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengungkapkannya saat memberikan sambutan dalam acara konser lilin putih di Balai Sarbini, Rabu malam kemarin (3/1/2024).

"Saya sangat terbantu oleh sosok bernama Ganjar Pranowo. Saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, beliau memberikan dukungan besar untuk program-program menciptakan kedamaian, terutama di tingkat akar rumput," ujar Yenny, Kamis (4/1/2024).

Yenny mengatakan, saat dirinya menginisiasi program kedamaian yakni Desa Damai, sebuah program dari Wahid Foundation yang fokus pada membangun ketahanan sosial di tingkat desa melalui berbagai pendekatan, dirinya mendapatkan dukungan penuh dari Ganjar Pranowo.

Dia menjelaskan Ganjar sangat mendukung program tersebut dengan pendekatan ekonomi, pelatihan, pencegahan konflik, toleransi, dan pemberdayaan perempuan di seluruh pelosok desa di Jawa Tengah.

"Ganjar sangat mendukung program Desa Damai dan Sekolah Damai. Beliau aktif hadir dalam acara-acara kami, menunjukkan komitmen untuk menciptakan kedamaian," tambah Yenny.

