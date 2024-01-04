Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sebut Islam Indonesia Tak harus Berkiblat ke Timur Tengah

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |04:49 WIB
Mahfud MD Sebut Islam Indonesia Tak harus Berkiblat ke Timur Tengah
Mahfud MD hadiri Konser Lilin Putih (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD menyampaikan Islam di Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan sejumlah tempat lainnya lantaran Islam dan Indonesia tidak dapat dipisahkan.

Kata dia, Islam dan negara Indonesia harus menyatu dengan toleransi dan cinta tanah air sehingga tidak harus berkiblat seperti Islam di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) itu mengatakan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam konser Lilin Putih, yang diselenggarakan di Balai Sarbini pada Rabu malam kemarin (3/1/2024).

Mahfud menjelaskan bahwa Muslim di Indonesia berislam dengan memiliki sumpah untuk menegakkan persatuan dan kesatuan.

"Bukan berarti Islam lalu mau menjadi mendominasi terhadap Indonesia, bukan. Harus menyatu. Islam intinya itu orang Islam, Indonesia itu tidak harus berkiblat ke negara-negara Islam di Timur Tengah," jelas Mahfud.

Bagi Mahfud, Islam Indonesia yang tidak harus berkiblat ke Timur Tengah dimaksudkan agar berislam dengan berindonesia dalam satu kesatuan.

Semangat Islam di Indonesia, lanjut Mahfud, mengandung cinta kepada tanah air, bangsa dan negara yang dibentuk dalam keragaman suku, agama, dan ras.

"Oleh sebab itu ada istilah hubhulwathan minnal iman, cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara itu bagian dari ajaran untuk melaksanakan iman," terang Mahfud.

