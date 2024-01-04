Usai Gajah Mada Ucapkan Sumpah Palapa, Bali Jadi Target Ekspansi Kerajaan Majapahit

JAKARTA - Beberapa ide gagasan bermunculan ketika Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit dan Gayatri yang menjadi dewan pertimbangan kerajaan berdiskusi. Wilayah yang dulu diucapkan Mahapatih Gajah Mada berusaha merealisasikan ucapannya ketika Sumpah Palapa.

Bali pun disarankan oleh Gayatri untuk menjadi daerah awal yang didekati dan masuk wilayah kedaulatan Majapahit. Bali menjadi wilayah yang berusaha ditaklukkan pertama kali oleh Kerajaan Majapahit di luar wilayah Majapahit.

Dari wilayah ini Gajah Mada berharap ada pelajaran - pelajaran yang bakal diperolehnya dari Bali dapat diterapkan pada Sunda demi mencegah konfrontasi. Earl Drake pada bukunya "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" menggambarkan diskusi antara Gajah Mada dan Gayatri ditekankan pada kedekatan Bali dengan Jawa, baik secara geografis maupun spiritual. Warga kedua kerajaan pun dulu saling menikah.

Wilayah Bali memang sempat dimasukkan oleh Kertanagara semasa bertahta di Singasari yang dikuasai. Tetapi setelah Kertanagara mangkat atau meninggal dan Singasari runtuh, wilayah tersebut kembali lepas dan berdaulat.