Ajak Toleransi Beragama, Mahfud MD Ceritakan Kisah Pembangunan Gereja Yasmin Bogor

JAKARTA - Cawapres Nomor urut 3, Mahfud MD mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menjunjung nilai-nilai tolerasi antara umat beragama.

Mahfud yang menghadiri acara perayaan Natal dan Tahun Baru dalam gelaran konser Lilin Putih di Balai Sarbini, Rabu malam kemarin (3/1/2024), sempat menceritakan kisah pembangunan Gereja Yasmin di Kota Bogor yang mengalami kesulitan.

Mahfud mengatakan Gereja Yasmin sempat mengalami kesulitan untuk dibangun sejak 2006 lantaran mengalami sengketa. Namun, ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) bersama Walikota Bogor, Bima Arya, Gereja tersebut pun berhasil diresmikan pada April 2023 kemarin.

"Saya juga yang dengan tegas meresmikan dan menghidupkan kembali Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 ada sengketa tentang Gereja Yasmin di Bogor, tidak selesai-selesai berapa kali ganti presiden," tutur Mahfud, Kamis (4/1/2024).

"Sampai akhirnya saya berkoordinasi dengan seorang wali kota yang sangat progresif yaitu Bima Arya, saya undang ke kantor saya berkali-kali, saya berkunjung bertemu dia juga berkali-kali saya katakan juga Segera resmikan kembali Gereja Yasmin," lanjut Mahfud.

BACA JUGA: Mahfud MD Sebut Islam Indonesia Tak harus Berkiblat ke Timur Tengah

Mahfud mengatakan, pendirian Gereja adalah hak bagi warga negara yang sesuai dengan keyakinannya. Dia pun dengan tegas dan berani untuk mendukung pembangunan Gereja Yasmin karena telah dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

"Dan pada bulan April 2023 setelah belasan tahun gereja ini menjadi sengketa, kemudian kami resmikan secara resmi, secara sah, di bawah perlindungan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," katanya.