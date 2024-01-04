Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Berpeluang Lolos ke Putaran Dua Pilpres 2024

Mukmin Azis , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |05:59 WIB
Ganjar-Mahfud Berpeluang Lolos ke Putaran Dua Pilpres 2024
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Instagram Ganjar Pranowo)
JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki peluang melaju ke putaran kedua Pilpres 2024. Elektabilitas keduanya masih terbuka untuk terus melejit jelang pencoblosan.

Demikian dikatakan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad.

"Kalau melihat hasil survei Indikator, sebenarnya suara Ganjar belum rebound. Dari November sampai Desember, suara Ganjar-Mahfud relatif stabil di sekitar 24%. Kalau lihat performa debat Ganjar dan Mahfud, idealnya pasangan ini menguat karena mereka cukup baik performanya," kata Saidiman dalam keterangannnya, Rabu (3/1/2024).

Bila melihat hasil survei Indikator Politik Indonesia pada akhir Desember lalua mencatat elektabilitas Ganjar-Mahfud sekitar 24,5 persen, sedikit lebih tinggi dibanding pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang berada di angka 21 persen.

Sementara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap mendominasi dengan elektabilitas sebesar 46,7 persen. Adapun survei tersebut dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan batas galat sebesar 2,9 persen.

Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang paling unggul bila berbasis pada rekam jejak. Keduanya semestinya menjadi pasangan yang jauh lebih bisa diterima publik ketimbang Prabowo-Gibran.

"Berbeda dengan 02 yang punya isu seperti jejak pelanggaran HAM dan isu MK (Mahkamah Konstitusi) serta politik dinasti," ujar Saidiman.

Beberapa saran disampaikan Saidiman untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar-Mahfud, termasuk memperkuat kampanye untuk membangun citra sebagai calon pemimpin berpengalaman dan bersih. Selain itu, Ganjar-Mahfud diharapkan dapat membentuk persepsi sebagai pasangan yang mampu melanjutkan program-program pemerintahan yang sudah berjalan.

"Tunjukan kapabilitas melanjutkan program kebijakan pemerintah sekarang. Ganjar punya modal sebagai gubernur yang berhasil. Mahfud juga punya modal sebagai pejabat bersih dan berintegritas. Informasi ini harus sampai ke publik," kata Saidiman.

