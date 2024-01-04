Gempa M4,4 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (4/12/2023).

"Gempa Mag:4.4, 04-Jan-2024 05:44:18WIB," tulis BMKG melalui akun di media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 4.72 LU-127.21 BT. Pusat gempa 99 km Timur Laut Melonguane, Sulut.

Kedalaman gempa 10 Km. "BMKG Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )