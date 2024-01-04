Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besarnya Pasukan dan Padatnya Penduduknya di Ibu Kota Pakuan Pajajaran

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |06:53 WIB
Besarnya Pasukan dan Padatnya Penduduknya di Ibu Kota Pakuan Pajajaran
Prabu Siliwangi (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Kerajaan Sunda digambarkan para orientalis atau penjelajah dari negara lain. Bahkan konon Kerajaan Sunda yang beribukota di Pakuan Pajajaran memiliki jumlah penduduk cukup besar. Beberapa catatan menyebutkan, Pakuan Pajajaran memiliki jumlah tentara ratusan ribu yang cukup kuat.

Bahkan ada pendapat dari penjelajah asal Portugis Henriquez de Lome datang ke Pakuan pada tahun 1522, konon mencatat penduduk Pakuan berjumlah sekitar 50.000 jiwa. Untuk ukuran masa itu, Pakuan terbilang kota besar.

Penduduk kota Bogor yang luasnya kira-kira lima kali Pakuan, sekarang pun baru 200.000 jiwa lebih sedikit. Waktu itu Surawisesa baru naik takhta. Tentu kemajuan kota waktu itu merupakan peninggalan Prabu Siliwangi, sebagaimana dikutip dari "Melacak Sejarah : Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi", dari tulisan Saleh Danasasmita.

Di seluruh penjuru kerajaan, konon ada 100.000 orang prajurit (istilah Hageman strijdbare mannen = pria yang mampu dan siap perang). Menurut Koropak 630, di Pajajaran pada masa pemerintahan Siliwangi ada tiga macam tentara: belamati, bayangkara dan prajurit, yang dikepalai oleh hulujurit (bandingkan dengan hulubalang).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement