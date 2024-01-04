Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! 29 Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Sepekan ke Depan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |07:16 WIB
Waspada! 29 Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Sepekan ke Depan
Cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di 29 wilayah Indonesia sepekan ke depan atau hingga 10 Januari 2024.

Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto mengatakan potensi hujan lebat di 29 wilayah Indonesia ini berdasarkan analisis terkini diidentifikasi hingga adanya kondisi dinamika atmosfer yang memicu adanya potensi cuaca ekstrem.

Faktor penyebabnya di antaranya Monsun Asia Musim Dingin yang diasosiasikan sebagai musim angin baratan mulai menunjukkan dampaknya terhadap potensi peningkatan massa udara basah di sekitar wilayah Indonesia.

"Sehingga pertumbuhan awan hujan di periode Januari ini diprediksikan cukup intens," kata Guswanto dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/1/2024).

Selanjutnya, kata Guswanto, adanya aktivitas Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini sudah mulai memasuki wilayah Indonesia dan dalam sepekan kedepan secara tidak langsung dapat memicu peningkatan potensi hujan sedang-lebat di beberapa wilayah.

“Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya aktifitas gelombang Rossby di wilayah Indonesia bagian barat dan cukup bertahan hingga 5 hari ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Guswanto juga mengungkapkan faktor dinamika lain yang turut memperkuat potensi tersebut adalah terbentuknya pola pertemuan angin dan belokan angin di sekitar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Hujan Lebat Cuaca Ekstrem
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177026/cuaca_ekstrem-il81_large.jpg
Cuaca Ekstrem Dominasi Bencana di Pertengahan Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956/cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176820/panas-U2kL_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca Panas Ekstrem di Jakarta dan Sekitar Segera Merreda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176147/cuaca-tvqf_large.jpg
Fenomena La Nina Akhir 2025 Mengintai, Waspada Hujan Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173881/viral-ysgE_large.jpg
Waspada! Cuaca Ekstrem hingga Hujan Es Terjadi pada Seminggu Kedepan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173375/cuaca-MEJw_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement