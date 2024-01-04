Waspada! 29 Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Sepekan ke Depan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di 29 wilayah Indonesia sepekan ke depan atau hingga 10 Januari 2024.

Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto mengatakan potensi hujan lebat di 29 wilayah Indonesia ini berdasarkan analisis terkini diidentifikasi hingga adanya kondisi dinamika atmosfer yang memicu adanya potensi cuaca ekstrem.

Faktor penyebabnya di antaranya Monsun Asia Musim Dingin yang diasosiasikan sebagai musim angin baratan mulai menunjukkan dampaknya terhadap potensi peningkatan massa udara basah di sekitar wilayah Indonesia.

"Sehingga pertumbuhan awan hujan di periode Januari ini diprediksikan cukup intens," kata Guswanto dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/1/2024).

Selanjutnya, kata Guswanto, adanya aktivitas Madden Jullian Oscillation (MJO) saat ini sudah mulai memasuki wilayah Indonesia dan dalam sepekan kedepan secara tidak langsung dapat memicu peningkatan potensi hujan sedang-lebat di beberapa wilayah.

“Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya aktifitas gelombang Rossby di wilayah Indonesia bagian barat dan cukup bertahan hingga 5 hari ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Guswanto juga mengungkapkan faktor dinamika lain yang turut memperkuat potensi tersebut adalah terbentuknya pola pertemuan angin dan belokan angin di sekitar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan,” pungkasnya.