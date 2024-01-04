Tim Pemenangan Muda Ganjar-Mahfud: Program Internet Gratis Ibarat Beri Pancing untuk Dapat Ikan

JAKARTA – Berbagai macam program unggulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ganjar-Mahfud baru saja di launching bersama para influencer nasional seperti Fuji, Thariq Halilintar, Harris Vrza, Iqbal dan lainnya, di Borsumy Heritage Kota Lama Semarang, Senin, 1 Januari 2024.

Salah satu program pasangan calon (paslon) nomor urut tiga ini adalah Internet Super Cepat Gratis yang merata.

Wakil Deputi II Generasi Y dan Z Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD (Tim Pemenangan Muda Pranowo-Mahfud MD), Achyar Al Rasyid mengatakan, bahwa saat ini internet sudah menjadi salah satu kebutuhan primer kehidupan khususnya bagi kalangan anak muda.

“Kehidupan manusia hari ini tidak bisa dipisahkan dari akses internet apalagi anak muda, itu maksud dari Program Unggulan Internet Super Cepat Gratis dan Merata Ganjar-Mahfud merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan kita tersebut dan diharapkan dengan difasilitasinya Internet oleh negara ini juga bisa mengembangkan potensi masyarakat khususnya anak muda yang nantinya bisa bernilai ekonomis", ujar Achyar, Kamis (4/1/2023).

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan dari Lembaga "We Are Social" penggunaan digital di Indonesia pada awal tahun 2023 : Terdapat 212,9 juta pengguna internet di Indonesia. Kemudian Indonesia memiliki 167,0 juta pengguna media sosial pada Januari 2023, setara dengan 60,4 persen dari total populasi dan sebanyak 353,8 juta sambungan seluler aktif di Indonesia pada awal tahun 2023, atau setara dengan 128,0 persen dari total penduduk

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon ini melanjutkan, potensi digital Indonesia sangat berpotensi menjadi nilai ekonomi yang tinggi jika sudah berhasil membangun ekosistem digital dengan baik.

“Disinilah pentingnya peran negara bahwa menghadirkan internet gratis dan merata diseluruh daerah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia khususnya anak muda agar menjadi nilai ekonomis yang pada akhirnya juga akan bisa membuka lapangan pekerjaan baru, diikuti dengan jenis pekerjaan baru dan juga sebuah inovasi baru,”tuturnya.

Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Hubungan Internasional 2018-2020 ini menambahkan bahwa Program Unggulan Internet Super Cepat Gratis dan Merata juga merupakan komitmen dari Ganjar-Mahfud pengembangan potensi-potensi anak muda Indonesia yang hari ini menjadi “Tulang Punggung” Bangsa.