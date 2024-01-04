Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Konser Lilin Putih, Ganjar Serukan Persaudaraan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |11:40 WIB
Hadiri Konser Lilin Putih, Ganjar Serukan Persaudaraan
Ganjar Pranowo hadiri konser Lilin Putih (Foto : MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo menghadiri Perayaan Natal dan Tahun Baru “Konser Lilin Putih” di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, Rabu 3 Januari 2024, malam. Ia menyerukan pesan persaudaraan dan kemanusiaan.

Pada perayaan bertema ‘Indonesia Damai Indonesia Lebih Baik’, Ganjar mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri yang indah meski banyak perbedaan agama, suku, ras, budaya, dan golongan.

Menurutnya, meski berbeda-beda namun seluruh masyarakat Indonesia adalah saudara.

“Mungkin di antara kita tidak satu agama. Mungkin di antara kita tidak satu golongan. Mungkin di antara kita tidak satu suku atau barangkali mungkin tidak satu parpol. Tapi, saya ingin meyakinkan kita, dengan berdiri sini, kita hadir karena kita bersaudara kemanusiaan,” kata Ganjar.

Ganjar mengungkap, ia bersama cawapresnya, Mahfud MD menghadiri acara tersebut karena kecintaannya terhadap masyarakat Indonesia. Ia ingin ikut merasakan kegembiraan masyarakat dalam momentum tersebut.

“Kami hadir di sini, karena kami sayang dan cinta kepada Bapak dan Ibu. Kami hadir di sini bersama Bapak dan Ibu karena ingin turut serta merasakan getaran kebahagiaan dalam Perayaan Natal ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
