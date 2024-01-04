Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPI Yakin MNC Media Netral Tayangkan Debat Ketiga Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |11:49 WIB
KPI Yakin MNC Media Netral Tayangkan Debat Ketiga Pilpres 2024
Debat Cawapres (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meyakini MNC Media sebagai media yang ditunjuk untuk menyiarakan debat ketiga kontestasi Pilpres 2024 akan melaksanakannya dengan menjunjung tinggi nilai netralitas.

Pasalnya, hal ini sudah menjadi pertimbangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

"Terkait dengan debat capres-cawapres. Lembaga penyiaran manapun yang ditunjuk oleh KPU selaku penyelenggara pemilu, pasti sudah melalui berbagai pertimbangan," kata Komisioner KPI, Tulus Santoso, Kamis (4/12/2024).

Menurut KPI, debat itu merupakan salah satu cara agar publik dapat mengetahui gagasan masing-masing calon pemimpinnya. Sehingga, penyiaran itu memerlukan jangkauan secara luas. Llembaga penyiaran dinilai dapat menjalankan peran ini.

"Lembaga penyiaran dalam agenda debat yang diselenggarakan oleh KPU ini, hanya menyiarkan saja. Penyelenggara debatnya siapa? Ya KPU," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
