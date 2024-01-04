Ramalan Jayabaya, Kemunculan Satria Piningit di Era Penuh Penderitaan dan Ketidakadilan

JAKARTA - Prabu Jayabaya, Raja Kediri pada periode 1135-1159 Masehi merupakan raja yang dikenal pandai meramal masa depan. Bahkan, ramalannya itu melegenda lantaran banyak yang terbukti atau benar-benar terjadi.

Namun, meski sebagian besar ramalan Prabu Jayabaya dianggap telah terbukti, masih ada beberapa yang menunggu kejadian, termasuk ramalan tentang masa depan Indonesia yang dipimpin seorang Ratu Adil yang membawa kemakmuran.

Dalam buku "Ramalan Jayabaya, Indonesia Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Depan," dijelaskan bahwa kedatangan Ratu Adil akan disertai gunung meletus, gempa bumi, dan banjir sungai.

Satrio Piningit, sosok yang diyakini akan menjadi Ratu Adil akan membawa keadilan dan kesejahteraan di masa penuh penderitaan dan ketidakadilan, masa penuh kesewenang-wenangan, masa ketidakadilan.

Orang-orang licik akan berkuasa dan yang baik akan tertindas. Setelah masa yang paling berat itu, diramalkan akan datang zaman baru, zaman penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan bagi Nusantara.

Ratu Adil atau Satria Piningit merupakan mitologi yang menyebutkan akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat, ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.