Kisah Jayabaya Ramalkan Ratu Adil Terkait dengan Tokoh Bersejarah

JAKARTA - Ramalan Jayabaya merupakan sebuah tulisan-tulisan kuno yang dibuat oleh Prabu Jayabaya seorang Raja Kediri tahun 1135-1159. Terdapat sejumlah versi terkait penafsiran ramalan ini yaitu dari Kitab Musarar dan Sabdo Palon. Salah satu ramalan jayabaya yang paling populer adalah kemunculan Ratu Adil.

Melansir Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam, terdapat dua versi ramalan jayabaya tentang Ratu Adil yang di antaranya sebagai berikut : Versi Kitab Musasar Ratu Adil sang juru selamat dengan Herucakra dalam ramalan Jayabaya adalah kunci utama yang sangat berpengaruh bagi rakyat.

Kedatangan Ratu Adil memiliki kesamaan dengan munculnya Imam Mahdi atau Mesias. Risalah Jayabaya menunjukkan kehadiran Ratu Adil dengan lambang “Tunjung Putih semune pudhak sinumpet” (seorang berhati suci yang masih disembunyikan identitasnya oleh kegaiban Tuhan).

Setelah selesai pemerintahannya, muncul zaman Kala bendhu. zaman Kala Bendhu merupakan zaman dimana banyak orang mengejar kepentingan pribadi dan banyak dikuasai angkaramurka. Keadaan ini akan hilang dengan bergantinya jaman menjadi jaman Kala Suba, yang meruapakan jaman kegembiraan rakyat.

Zaman Kala Suba dikenal dengan munculnya Ratu Amisan yang juga disebut Sultan Heru Cakra. Dalam sejarah jaman Kala Suba (1801-1900) dikenal tokoh Pangeran Diponegoro sebagai Ratu Adil yang melawan penjajah Belanda.

Pangeran Diponegoro dalam sejarah mempergunakan gelar Sultan Ngabdulkamid Erucakra Kabirul Mukminin Sayidina Panatagama Jawa Khalifat Rasulullah.