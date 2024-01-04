TPN Ganjar-Mahfud Gelar Bimtek Pelanggaran Pemilu 2024

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD menggelar bimbingan teknis bersama Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Posko pemenangan Cawapres Mahfud MD, Jalang Tengku Umar, Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan, agenda ini sebagai mitigasi atas berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Ini koordinasi dengan Tim Pemenangan Daerah, karna kita ini melihat begitu banyak pelanggaran, yang terjadi di berbagai tempat. Nah kita perlu menyikapi pelanggaran itu, dan ini semua dalam konteks komitmen kita untuk menjaga pemilu yang bersih jujur dan adil," ujarnya.

Todung menginginkan dalam hal Pemilihan Presiden (pilpres) hasilnya bisa memiliki legitimasi, agar pemerintah ke depan memiliki wibawa dalam mengemban tugasnya. Hal itu bisa diwujudkan dengan pemilu yang jujur dan bersih.

"Sebab kalau itu terus terjadi, ya hasil pilpres ini atau hasil Pemilu ini akan tidak punya legitimasi, ini yang kita jaga,”imbuhnya.