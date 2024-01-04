Pemakaman Rizal Ramli, Sejumlah Kerabat Menunggu di TPU Jeruk Purut

JAKARTA - Para pelayat dari kerabat hingga kenalan Eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli telah berkumpul di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (4/1/2024) siang ini. Mereka datang untuk mengiringi pemakaman Rizal Ramli.

Berdasarkan pantauan pada Kamis siang ini sekira pukul 12.40 WIB, puluhan orang tampak berkumpul di TPU Jeruk Purut di Unit Islam, tepat di Jalan Benda Atas. Mereka datang untuk mengiringi peristirahatan terakhir Rizal Ramli.

Adapun jenazah Rizak Ramli hingga kini masih belum tiba di TPU Jeruk Purut. Jenazah masih berada di Masjid Al Ittihat dekat rumah duka untuk disalatkan. Usai disalatkan, jenazah nantinya langsung dibawa ke TPU Jeruk Purut untuk dimakamkan.

Lokasi pemakaman Rizal Ramli bakal dilakukan disamping makam istrinya yang juga dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Lokasi pemakaman saat ini tampak didirikan tenda agar keluarga, saudara, kerabat dan kenalan bisa mengiringi pemakaman.

Cuaca saat ini terpantau mendung, hanya saja hujan masih belum turun. Tampak sejumlah tokoh ada di lokasi pula, salah satunya Rocky Gerung.

(Angkasa Yudhistira)