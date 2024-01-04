Kisah Misteri Pulau Sempu, Ada Wisatawan yang Hilang Tersesat hingga Mahasiswa IPB Ditemukan Tewas

JAKARTA - Kisah misteri Pulau Sempu, ada wisatawan yang hilang tersesat hingga mahasiswa IPB ditemukan tewas. Sebagai informai Galang Edhi Swasono, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang hilang di Pulau Sempu, Malang, Jawa Timur, akhirnya ditemukan.

Korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada Jumat pagi (29/12/2023) oleh nelayan di Pulau Sempu. Kepala Kantor Basarnas Surabaya Muhammad Hariyadi menuturkan, jasad Galang Edhi Swasono ditemukan oleh nelayan setempat di sekitar Teluk Semut.

Saat ditemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tentunya hilangnya mahasiswa ini membuat orang membicarakan bahwa ada misteri di Pulau Sempu.

Berikut kisah misteri Pulau Sempu, ada wisatawan yang hilang tersesat hingga mahasiswa IPB ditemukan tewas:

Kawasan Pulau Sempu sendiri secara administratif terletak di Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Banyak masyarakat setempat percaya akan sebuah mitos yang ada di pulau ini. Menurut kabar, makhluk halus di pulau ini sering membuat pengunjung tersesat bahkan hilang. Tidak heran mengapa pulai ini masuk deretan wisata angker.