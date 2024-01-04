Mahfud MD Tegaskan Pembentukan Satgas Pemilu 2024 untuk Hindari Conflict of Interest

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan pemilu oleh pihaknya, adalah untuk menghindari conflict of interest.

Mahfud mengungkap, sebagai menko sekaligus calon wakil presiden (cawapres) ia memastikan bahwa satgas yang dibentuk Kemenko Polhukam tidak menangani pelaksanaan pemilu.

"Ya justru membentuk itu biar ada tidak ada conflict of interest, itu dibentuk. Itu kan satu struktur yang sudah permanen. Dan itu sudah ada sejak dulu. Dan itu tidak menangani pelaksanaan pemilu. Tidak akan ada konflik," kata Mahfud saat ditemui usai bersilahturahmi dengan Kardinal Monsinyur (Mgr) Ignatius Suharyo di Wisma Uskup Agung Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Satgas yang dibentuk Kemenko Polhukam, kata Mahfud, hanya akan memantau dan memastikan setiap laporan pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti.

"Karena itu akan menerima laporan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu. Nanti disalurkan ke Bawaslu, disalurkan ke Bawaslu dan sebagainya, ke polisi dan sebagainya" katanya.

"Laporan itu biasanya kita hanya tembusannya, kita tinggal ngecek kepolisian ada laporan nomor sekian, udah ditindaklanjuti. Itu namanya satgas," sambungnya.

(Angkasa Yudhistira)