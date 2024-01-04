Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Ramalan Soeharto Tentang Indonesia yang Terbukti Benar 29 Tahun Lalu

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |17:32 WIB
Ternyata Ini Ramalan Soeharto Tentang Indonesia yang Terbukti Benar 29 Tahun Lalu
Soeharto/ Foto: ist
JAKARTA - Soeharto menjadi Presiden Indonesia kedua setelah Soekarno sekaligus presiden dengan masa jabatan terlama yaitu 32 tahun.

Saat pemerintahan Soeharto, perekonomian Indonesia dapat dibilang baik, dapat dibuktikan dengan swasembada pangan dan kurs dolar yang terjaga. Pada masa pemerintahan Soeharto, ia pun sangat menggaung-gaungkan untuk mencintai produk dalam negeri.

Dengan membeli produk-produk dalam negeri dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dan memperluas lapangan pekerjaan.

"Menghadapi globalisasi yang sekarang kita akan melakukan liberalisasi daripada barang-barang bebas," ucapnya seperti dikutip Okezone dari Youtube @President Files, Kamis (4/1/2024).

"Untuk negara berkembang, Tahun 2020, berarti 25 Tahun lagi, berarti anak-anak remaja sekarang, mungkin anak-anak pelajar sekarang, anak-anak pelajar harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri," sambungnya.

Soeharto sangat mewanti-wanti agar Indonesia siap dalam menghadapi globalisasi, ia bahkan mengatakan soal kondisi Indonesia andai tidak siap dalam menghadapi globalisasi nantinya.

"Kalau nanti kemudian hari dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain kita masih kurang baik, kurang sempurna, untuk menghadapi banjirnya daripada barang-barang itu maka hanya dengan mencintai tanah air,” tegasnya.

Soeharto terus mengingatkan khususnya para remaja agar dapat menjaga kelangsungan hidup Indonesia.

Halaman:
1 2
      
