HOME NEWS NASIONAL

Deklarasi Satpol PP Garut Dukung Prabowo-Gibran Pancing Semua Orang Lakukan Pelanggaran

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |17:36 WIB
Satpol PP Garut deklarasi dukung paslon 02 Prabowo-Gibran (Foto: Istimewa)
A
A
A

BLORA - Calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo merespons terkait adanya video yang berisikan anggota Satpol PP Garut yang menyatakan deklarasi dukungan untuk pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar menilai perlu dilakukannya pengusutan atas video tersebut. Sebab, ia menyebutkan hal seperti itu akan memancing seluruh pihak untuk melakukan pelanggaran.

“Saya lihat Satpol PP yang menyampaikan seperti itu saja, kok tidak cepet di Respons. Ini sudah jelas loh ada seragamnya, ada komentarnya, lalu ada yang mengatakan itu tidak melanggar. Saya enggak ngerti lagi. Kalau seperti itu, maka memancing semua orang untuk melakukan pelanggaran,” kata Ganjar kepada wartawan di Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

Ia pun mempertanyakan sikap pemilu yang jujur dan adil dan sikap demokratisasi. Karena itu, ia berharap Bawaslu bisa segera mengambil tindakan atas dugaan pelanggaran tersebut.

“Di mana letak jurdilnya? Di mana letak demokratisasi yang jujur? Mudah-mudahan Bawaslu segera periksa itu,” ucapnya.

“Kalau itu dianggap engga melanggar, semua pasti akan melakukan improvement dengan caranya masing-masing. Jangan sampai pemilunya nanti rusak,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
