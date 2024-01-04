Respons Kalem Mahfud MD saat Diminta Mundur dari Menko Polhukam karena Ikut Pilpres

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menanggapi tuntutan pihak tertentu yang meminta agar dirinya mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mahfud menegaskan, dirinya mengikuti aturan yang berlaku. Terlebih Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengharuskan seorang menteri mundur dari jabatannya ketika saat mencalonkan diri di Pilpres 2024. Mereka cukup mengajukan dan mengantongi surat izin Presiden.

"Ya saya ikut aturan saja," kata Mahfud MD setelah bersilahturahmi dengan Kardinal Monsinyur (Mgr) Ignatius Suharyo di Wisma Uskup Agung Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Mahfud MD yang merupakan cawapres Partai Perindo itu mengatakan, ada beberapa pihak yang mendesaknya untuk mundur dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Namun, ada juga yang memintanya untuk tetap pada posisi itu meskipun ia maju dalam kontestasi politik.