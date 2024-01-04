Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Tuntutan Forum Pemuda Islam Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Zulkifli Hasan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |19:25 WIB
JAKARTA - Forum Pemuda Islam Indonesia menuntut Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan untuk menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi secara langsung kepada seluruh umat islam atas pernyataannya yang diduga telah menistakan agama Islam.

"Terhadap Zulkifli Hasan yang telah menistakan agama yaitu membercandakan gerakan solat menjadi dagelan politik, saya melihat sampai saat ini pak Zul ini belum meminta maaf kepada publik khususnya umat islam," kata Koordinator Lapangan Forum Pemuda Islam Indonesia, Adi Muhammad di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Lebih lanjut, Adi mengungkapkan pihaknya, terutama yang tergabung dalam Forum Pemuda Islam bakal segera membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleg Mendag Zulhas.

"Langkah selanjutnya kita akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena ini aksi keputusan hukum, karena kalau di undang undang orang yang menistakan agama harus di proses hukum," lanjutnya.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan setiap agama memiliki simbol-simbol keagamaan yang bersifat sakral dan tidak boleh diusik. Simbol-simbol tersebut meliputi Tuhan, Nabi, kitab suci, dan tempat ibadah.

Menurutnya, jika kasus-kasus penodaan/penistaaan agama baik dilakukan secara individu maupun kelompok dibiarkan, khawatir akan menimbulkan permusuhan, dan perpecahan antar umat beragama, sehingga akan membahayakan persatuan dankesatuan negara kita..

