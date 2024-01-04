Bertemu Mahfud MD, Mgr Ignatius Suharyo: Pembicaraan Antara Teman Lama

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengunjungi Wisma Uskup Agung Katedral dan bersilahturahmi dengan Kardinal Monsinyur (Mgr) Ignatius Suharyo.

Kardinal Monsinyur (Mgr) Ignatius Suharyo mengatakan, perbincangannya dengan Mahfud MD merupakan obrolan dengan kawan lama.

"Salah satu yang diceritakan tadi bapak baru makan resto padang trus ke sini. Ya begitu-begitu pembicaraan antara teman lama," katanya di Wisma Uskup Agung Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengatakan, pertemuan itu dilakukan untuk membahas soal kelancaran ibadah natal dan perayaan tahun baru. Sebab pada saat itu Mahfud mengaku sakit dan harus segera pulang, sehingga perbincangan dengan Kardinal Monsinyur (Mgr) Ignatius Suharyo berlangsung singkat.

"Hari ini saya sebagai Menko Polhukam itu silaturahim dengan Insinyur Romo Suharyo ya silaturahim biasa, kenapa? Karena saudara tahu waktu saya ke sini malam natal itu kan saya kurang sehat sehingga mempercepat pulang, begitu juga membatalkan semua acara," katanya.