HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Tak Masalah Dua Panelis Debat Ketiga Berasal dari Unhan

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |21:06 WIB
Mahfud MD Tak Masalah Dua Panelis Debat Ketiga Berasal dari Unhan
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku tidak masalah dengan dua panelis debat ketiga Pilpres yang berasal dari Universitas Pertahanan (Unhan).

"Tidak apa-apa," kata Mahfud saat ditemui usai bersilahturahmi dengan Kardinal Monsinyur (Mgr) Ignatius Suharyo di Wisma Uskup Agung Katedral, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Diketahui, debat ketiga bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Kendati demikian, Mahfud tidak mempermasalahkan soal dia dari sebelas panelis berasal dari Unhan.

"Dari mana aja lah," ucapnya.

Adapun sebelas panelis tersebut adalah:

1. Prof. Angel Damayanti, Ph.D (Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia)

2. Curie Maharani Savitri, Ph.D (Dosen Hubungan Internasional, ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus)

3. Prof. Evi Fitriani, Ph.D, (Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia)

4. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani)

5. I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D (Ahil Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada)

6. Dr. lan Montratama (Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina)

7. Irine Hiraswari Gayatri, Ph.D (Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional)

8. Dr. Kusnanto Anggoro (Pakar Keamanan Universitas Pertahanan)

