Ganjar Pranowo Kenalkan Dua Program Pendidikan yang Buat Petani di Rembang Tersenyum

REMBANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan petani di Desa Sulang, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada Kamis (4/1/2024). Ia disambut senyum ramah pata petani yang memang sudah menantikan kehadirannya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo mengenalkan program unggulannya bersama Mahfud MD. Yakni satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, dan SMK Gratis Langsung Kerja khusus untuk keluarga miskin. Dia mengatakan, anak petani tidak boleh putus sekolah hanya karena persoalan ekonomi.

"Jadi nanti kalau mereka lulus sarjana dan melanjutkan pekerjaan orang tuanya, mereka akan punya ilmu dan bisa melakukan perubahan di sektor pertanian. Misalnya mekanisasi, budidaya dan lainnya," jelas Ganjar.

Ganjar sudah membuktikan program tersebut bisa berjalan dan membantu masyarakat ketika dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah. Maka ketika dirinya terpilih bersama Mahfud MD, maka program tersebut akan perluas di seluruh Indonesia.