Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Kenalkan Dua Program Pendidikan yang Buat Petani di Rembang Tersenyum

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |21:33 WIB
Ganjar Pranowo Kenalkan Dua Program Pendidikan yang Buat Petani di Rembang Tersenyum
A
A
A

REMBANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui ratusan petani di Desa Sulang, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada Kamis (4/1/2024). Ia disambut senyum ramah pata petani yang memang sudah menantikan kehadirannya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo mengenalkan program unggulannya bersama Mahfud MD. Yakni satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, dan SMK Gratis Langsung Kerja khusus untuk keluarga miskin. Dia mengatakan, anak petani tidak boleh putus sekolah hanya karena persoalan ekonomi.

"Jadi nanti kalau mereka lulus sarjana dan melanjutkan pekerjaan orang tuanya, mereka akan punya ilmu dan bisa melakukan perubahan di sektor pertanian. Misalnya mekanisasi, budidaya dan lainnya," jelas Ganjar.

Ganjar sudah membuktikan program tersebut bisa berjalan dan membantu masyarakat ketika dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah. Maka ketika dirinya terpilih bersama Mahfud MD, maka program tersebut akan perluas di seluruh Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement