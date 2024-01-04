Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahas Kerjasama Bilateral, Panglima TNI Gelar Teleconference dengan Angkatan Bersenjata Singapura

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |22:48 WIB
Bahas Kerjasama Bilateral, Panglima TNI Gelar Teleconference dengan Angkatan Bersenjata Singapura
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telecofrence dengan Angkatan Bersenjata Singapura (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto melaksanakan Video Teleconference dengan Chief OF Defence Force (CDF) Singapore Armed Forces (SAF), Vice Admiral Aaron Beng, untuk membahas berbagai kerjasama bilateral yang telah berjalan dengan baik selama ini, terutama dalam bidang pertahanan, di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/ 2024).

Jenderal Agus sangat mengapresiasi kerjasama militer TNI dan SAF baik dengan Matra Darat, Laut dan Udara.

"Saya berterima kasih dan berharap bahwa SAF dapat terus mendukung terselenggaranya kegiatan-kegiatan bersama dalam skala besar," kata Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Sejalan dengan ungkapan tersebut, Vice Admiral Aaron Beng tak lupa mengucapkan selamat atas dilantiknya Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.

Halaman:
1 2
      
