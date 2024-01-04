Direktur TPN Charles Honoris: Program Ganjar-Mahfud 1 Desa 1 Puskesmas 1 Nakes Realistis

JAKARTA - Charles Honoris yang merupakan Direktur Representatif di Tim Pemenangan Nasional ( TPN ) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengapresiasi program 1 Desa 1 Puskesmas 1 Nakes, salah satu program andalan pasangan calon presiden nomor urut 3 tersebut, adalah realistis.

Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengtkan, selain realistis, program tersebut juga dapat membantu masyarakat menikmati hidup dengan lebih baik. Bahwa kesehatan, sambungnya, punya peran krusial dalam memungkinkan warga negara menikmati hidup sepenuhnya sebagai manusia.

Karena itu, dia menyoroti kebijakan program satu desa, satu puskesmas, dan 1 Nakes, yang didorong Ganjar-Mahfud, dengan menegaskan tanpa kesehatan, manfaat dari pendidikan gratis, makan gratis, dan bantuan sosial lainnya menjadi kurang bermakna.

"Apalah artinya pendidikan gratis, makan gratis, bansos gratis, kalau warga negara negara sebagai penerimanya tidak sehat, akibat ketimpangan pelayanan kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini," kata Charles, Kamis (4/1/2023).

Charles juga mengingatkan tentang jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Dengan jumlah pendudukan sebanyak itu, ia mengatakan Indonesia seharusnya memiliki sekitar 270 ribu dokter umum berdasarkan rekomendasi dari WHO, dengan rasio 1 dokter umum untuk setiap 1.000 penduduk.

"Menurut data Kemenkes per Juni 2023, jumlah dokter umum di Indonesia sebanyak 159.977 atau masih kurang 118.000-an dokter umum jika mengacu standar WHO," ujarnya.

Dirinya juga menyoroti ketidaksetaraan layanan kesehatan tidak hanya disebabkan oleh kekurangan dokter, tetapi juga minimnya puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utama di masyarakat.

Saat ini, jumlah puskesmas di seluruh Indonesia hanya mencapai 10.435 unit. "Ketimpangan ini sudah darurat, tidak bisa ditunda, dan harus segera diselesaikan dengan 'sat-set'. Negara harus hadir di setiap desa dalam wujud 1 puskesmas dan 1 tenaga kesehatan (nakes). Pemerintahan Ganjar-Mahfud akan membangun 49.344 puskesmas kelas C/puskesmas pembantu desa sampai 2029," kata Charles.