NEWS NASIONAL

Ganjar Sowan ke KH Abdullah Ubab Maimoen, Sampaikan Bakal Nasionalkan Insentif Guru Agama

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |23:04 WIB
Ganjar Sowan ke KH Abdullah Ubab Maimoen, Sampaikan Bakal Nasionalkan Insentif Guru Agama
Ganjar Pranowo di Rembang (Foto: Istimewa)
REMBANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersilaturahmi mengunjungi Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah dan bertemu ulama K.H Abdullah Ubab Maimoen. Di depan Gus Ubab, Ganjar menyampaikan akan menasionalkan program insentif untuk guru ngaji dan guru agama.

Awalnya Ganjar bercerita, Pondok Pesantren Al-Anwar menurutnya mengingatkan dia akan petuah yang diberikan oleh K.H Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

“Mbah Moen juga menyampaikan petuah petuah antara lain jangan lupa sama orang kecil, itu selalu nempel di hati saya maka kemudian kita siapkan kegiatan yang nanti akan bisa membantu mereka dan itu yang penting,” tutur Ganjar.

Belakangan, Ganjar pun berpasangan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin yang merupakan putra dari Mbah Moen. Mereka kemudian merancang program insentif bagi guru madrasah diniyah dan guru agama.

“Gus Yasin nemberikan masukan dan sehingga beberapa program bisa kita laksanakan. Termasuk insentif guru Madrasah Diniyah (Madin), guru agama. Itu kita hitung-hitung mau kita nasionalkan,” ucap Ganjar.

Mantan Anggota DPR RI itu juga meminta doa agar Proses Pemilu 2024 bisa berjalan lancar. Ganjar meyakini bahwa hasil Pilpres nanti merupakan yang terbaik yang sudah dirancang yang Maha Kuasa.

