Gempa M4,5 Guncang Pulau Saringi NTB

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis (4/1/2024) sekira pukul 23.03 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.15 Lintang Selatan - 117.15 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.5, 04-Jan-2024 23:03:33WIB, Lok:8.15LS, 117.15BT (33 km TimurLaut PULAUSARINGI-NTB), Kedlmn:282 Km #BMKG," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)