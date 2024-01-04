Diduga Rem Blong, Mobil Seruduk Gerobak dan Garasi Kontrakan di Kembangan Jakbar

JAKARTA - Sebuah SUV Mazda CX-5 dengan nomor polisi B 1783 URN yang dikemudikan seorang wanita berinisial UP (40) menyeruduk gerobak dan bangunan garasi berisi sejumlah sepeda motor kontrakan di Jalan Majelis, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu 3 Januari 2023 malam.

"Sementara diduga telah terjadi kecelakaan menabrak rumah (kontrakan), gerobak dan sepeda motor selanjutnya penanganan ditangani Unit Laka Lantas Jakbar," kata Anggota Unit Laka Lantas Kembangan, Aiptu Sigit kepada wartawan.

Sigit menyebut untuk penyebab sementara masih dalam penyelidikan. Ia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

"(Penyebab) dalam penyelidikan. Tidak ada (korban) kosong, itu garasi," ucapnya.

Sementara itu, Nurjannah (40) sebagai saksi mengatakan kejadian kecelakaan tersebut terjadi sepulangnya dari warung hendak menutup pintu rumah tiba-tiba ada suara benturan keras. Ia menyebut pengemudi baik-baik saja hanya mengalami shock.