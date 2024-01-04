Sortir Surat Suara, KPU DKI: Ratusan Rusak karena Kusut, Mengkerut, dan Sobek

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyebutkan ratusan surat suara mengalami kerusakan karena kusut, mengkerut, dan sobek.

Menurut Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina, dari proses sortir surat suara baik untuk Caleg DPRD DKI, Caleg DPR RI, Caleg DPD RI, dan Capres-Cawapres menemukan sejumlah kertas suara yang mengalami kerusakan.

"Per tanggal 2 Januari surat suara DPRD provinsi yang diterima Kab/Kota sejumlah 6.485.280 yakni 76,91 persen dari total surat suara yang dibutuhkan yakni 8.431.963," ujar Nelvia, Rabu (3/1/2024) kepada awak media.

Ia menjelaskan dari surat suara DPRD DKI Jakarta yang sudah di sortir sebanyak 1.295.330 dan yang rusak ada 521 dan yang baik 1.294.809.

Kemudian, hingga 2 Januari surat suara DPR RI yang KPU DKI sudah menerima 100 persen sebesar 8.431.963 surat suara.

"Yang sudah disortir 201.156 surat suara, rusak 156 surat suara dan yang baik 201.000 surat suara," ujarnya.

BACA JUGA: KPU Ngaku Tak Pernah Produksi Surat Suara Simulasi Pilpres 2 Paslon

Sehingga, kata dia, dari hasil sementara sortir sejak Selasa 2 Januari 2024, ada sebanyak 677 lembar surat suara dinyatakan rusak.

"Surat suara ada yang surat suara kusut, mengkerut, dan sobek," jelas Nelvia Gustina.