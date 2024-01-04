Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Palak Warga Tanah Abang Modus Bersihkan Got Depan Rumah, 11 Orang Ditangkap!

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:38 WIB
Palak Warga Tanah Abang Modus Bersihkan Got Depan Rumah, 11 Orang Ditangkap!
Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Metro Tanah Abang menangkap 11 orang yang melakukan pemalakan terhadap warga di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kita amankan 11 orang. Kemudian, yang punya identitas ada 4 orang. Mereka itu dalih bersihkan saluran tapi minta uang secara paksa ke warga," kata Kapolsek Kompol Patar Bona saat dihubungi, Kamis (4/1/2024).

Bona mengungkapkan, 4 orang itu berinisial J, H, A dan W. Para pelaku mendatangi rumah warga dan meminta uang dengan dalih sudah membersihkan saluran air atau got.

"Infonya itu di RW 6, jadi sekumpulan orang tersebut dia alibinya itu sambil membawa karung, kemudian bawa sapu, cakrang kecil itu kemudian membersihkan selokan atau got. Kemudian, kelompok tersebut juga 2 kali dalam 2 Minggu terakhir ini datang ke RW tersebut," ucap Bona.

Dia mengatakan, para pelaku menyebarkan sampah ke teras rumah warga yang menolak memberikan uang. Dia mengatakan, kejadian itu sudah berlangsung dua kali di RW 6, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakpus.

"Kalau dia tidak dikasih kemudian menebar atau menyebarkan sampah berserakan di depan teras rumah orang tersebut," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165150/kpk-mf0q_large.jpg
Soal LHKPN Irvian 'Sultan' Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker, KPK: Tidak Sinkron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160129/pemerasan-HQo9_large.jpg
Oknum Ketua RT-RW Pelaku Pemerasan Kontraktor Sekolah Terancam 9 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154845/pemerasan-0H2x_large.jpg
Nih Tampang 9 Wartawan Gadungan yang Peras Korban saat Sedang Check-in di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152502/wartawan_gadungan-Bz6M_large.jpg
Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152189/kronologi_lengkap_pesinetron_mr_peras_mantan_kekasih_sejenisnya-TUv2_large.jpg
Kronologi Lengkap Pesinetron MR Peras Mantan Kekasih Sejenisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152110/pornografi-gJsr_large.jpg
Terkuak, Ada 6 Video Porno Pesinetron MR Bareng Pacar Sesama Jenis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement