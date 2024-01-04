Palak Warga Tanah Abang Modus Bersihkan Got Depan Rumah, 11 Orang Ditangkap!

JAKARTA - Polsek Metro Tanah Abang menangkap 11 orang yang melakukan pemalakan terhadap warga di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kita amankan 11 orang. Kemudian, yang punya identitas ada 4 orang. Mereka itu dalih bersihkan saluran tapi minta uang secara paksa ke warga," kata Kapolsek Kompol Patar Bona saat dihubungi, Kamis (4/1/2024).

Bona mengungkapkan, 4 orang itu berinisial J, H, A dan W. Para pelaku mendatangi rumah warga dan meminta uang dengan dalih sudah membersihkan saluran air atau got.

"Infonya itu di RW 6, jadi sekumpulan orang tersebut dia alibinya itu sambil membawa karung, kemudian bawa sapu, cakrang kecil itu kemudian membersihkan selokan atau got. Kemudian, kelompok tersebut juga 2 kali dalam 2 Minggu terakhir ini datang ke RW tersebut," ucap Bona.

Dia mengatakan, para pelaku menyebarkan sampah ke teras rumah warga yang menolak memberikan uang. Dia mengatakan, kejadian itu sudah berlangsung dua kali di RW 6, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakpus.

"Kalau dia tidak dikasih kemudian menebar atau menyebarkan sampah berserakan di depan teras rumah orang tersebut," ujarnya.