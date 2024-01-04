Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Diguyur Hujan Lebat! Malam Ini, 24 RT Direndam Banjir

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |22:01 WIB
Jakarta Diguyur Hujan Lebat! Malam Ini, 24 RT Direndam Banjir
Illustrasi Banjir (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 24 RT di DKI Jakarta terdampak genangan akibat hujan yang mengguyur. Selain 24 RT, lima ruas jalan juga dilaporkan tergenang.

"Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta. BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 23 RT dan 8 Ruas Jalan saat ini menjadi 24 RT," kata Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang, Kamis (4/1/2024).

Michael menjelaskan, puluhan RT yang terdampak genangan itu memiliki variasi ketinggian yang berbeda. Tercatat variasi ketinggian berkisar dari 30-90 cm.

"Di Jakarta Barat terdapat 3 RT, di Jakarta Selatan terdapat 20 RT dan Jakarta Timur 1 RT," tambahnya.

Sementara untuk ruas jalan yang tergenang tercatat di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Ketinggiannya juga berkisar hingga 20cm.

Michael memastikan personel sudah disiagakan untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Hal itu utamanya dalam melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tuturnya.

Rincian genangan di DKI Jakarta tercatat pada Kamis (4/1) pukul 21.00 WIB:

Jakarta Barat terdapat 3 RT yang terdiri dari:

Kel. Tegal Alur

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Pengungsi: 17 Jiwa

Lokasi Pengungsi: RPTRA Anggrek 04

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036//hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637//bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328//hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176147//cuaca-tvqf_large.jpg
Fenomena La Nina Akhir 2025 Mengintai, Waspada Hujan Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241//nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175195//tim_basarnas_cari_abk_yang_hilang-h9PS_large.jpg
Kapal Nelayan Karam di Perairan Kepulauan Seribu, Lima ABK Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement