Jakarta Diguyur Hujan Lebat! Malam Ini, 24 RT Direndam Banjir

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak 24 RT di DKI Jakarta terdampak genangan akibat hujan yang mengguyur. Selain 24 RT, lima ruas jalan juga dilaporkan tergenang.

"Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta. BPBD mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 23 RT dan 8 Ruas Jalan saat ini menjadi 24 RT," kata Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang, Kamis (4/1/2024).

BACA JUGA: Sejumlah Titik di Bekasi Tergenang Banjir Usai Hujan Deras

Michael menjelaskan, puluhan RT yang terdampak genangan itu memiliki variasi ketinggian yang berbeda. Tercatat variasi ketinggian berkisar dari 30-90 cm.

"Di Jakarta Barat terdapat 3 RT, di Jakarta Selatan terdapat 20 RT dan Jakarta Timur 1 RT," tambahnya.

Sementara untuk ruas jalan yang tergenang tercatat di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Ketinggiannya juga berkisar hingga 20cm.

Michael memastikan personel sudah disiagakan untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah. Hal itu utamanya dalam melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tuturnya.

Rincian genangan di DKI Jakarta tercatat pada Kamis (4/1) pukul 21.00 WIB:

Jakarta Barat terdapat 3 RT yang terdiri dari:

Kel. Tegal Alur

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Pengungsi: 17 Jiwa

Lokasi Pengungsi: RPTRA Anggrek 04