Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Menguat, Ganjar-Mahfud Dinilai Dekat dengan Rakyat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |08:49 WIB
Elektabilitas Menguat, Ganjar-Mahfud Dinilai Dekat dengan Rakyat
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengungkap sejumlah faktor yang mampu mendongkrak elektabilitas pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sejumlah survei terkait Pilpres 2024.

Adi mengatakan Ganjar-Mahfud telah melakukan kerja-kerja politik yang semakin intensif selama masa kampanye ini sehingga bisa meningkatkan elektabilitas mereka.

“Tentu karena kerja-kerja politik yang semakin intensif yang dilakukan Ganjar-Mahfud, itu kunci utama, kerja seperti blusukan dan bertemu langsung rakyat efektik meningkatkan elektabilitas,” kata Adi saat dimintai tanggapan, Kamis (4/1/2024)

BACA JUGA:

Ini Obrolan Alam Ganjar Bersama Anak Mahfud MD 

Adi menyatakan kekuatan Ganjar-Mahfud ada pada blusukan, terutama Ganjar yang sejak masih menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode gemar turun langsung ke rakyat. Meski survei masih menempatkan Ganjar-Mahfud bukan di posisi pertama, Adi menyaankan agar pasangan capres-cawapres nomor urut 3 itu terus bekerja.

“Survei mesti diletakkan dalam konteks mapping politik terkini yang bisa berubah kapan saja. Kerja politik tentu jangan terpengaruh survei karena survei bukan hasil resmi kpu. Hasil resmi KPU tentu hasil rekap manual setelah pencoblosan 14 Februari,” ujarnya.

“Kerja politik sama blusukan. Fokus kerja dekati rakyat tawarkan solusi kongkret. Itu kunci naikkan elektabilitas,” kata Adi menambahkan untuk terus mendongkrak elektabilitas Ganjar-Mahfud.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, Lembaga Indonesia Political Expert (IPE) merilis hasil survei terbaru periode Desember 2023.

Dalam survei itu pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud MD unggul atas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Direktur Survei IPE Agustanto menjelaskan pasangan Ganjar-Mahfud mendapat elektabilitas 33,57 persen. Sementara Prabowo-Gibran 31,25 persen dan Anies-Cak Imin 26,79 persen.

“Sebanyak 8,39% responden tidak menjawab dan tidak tahu,” kata Agustanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement