HOME NEWS NASIONAL

Ferdy Sambo Disebut Tidak Ditahan di Lapas, Kalapas Salemba Buka Suara

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |09:37 WIB
Ferdy Sambo Disebut Tidak Ditahan di Lapas, Kalapas Salemba Buka Suara
Ferdy Sambo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Advokat Alvin Lim yang baru saja resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Cipinang, menyebutkan Ferdy Sambo tidak ditahan di Lapas Salemba. Penjelasan Alvin melalui podcast dokter Richard Lee itu langsung dibantah oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Alvin menyebutkan Ferdy Sambom tidak ditahan di dalam Lapas, bahkan tidak tidur dalam ruang sel penjaranya. Ia mengatakan Ferdy Sambo tidur di ruang kantor Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Salemba, menggunakan AC (pendingin ruangan).

"Semua yang disampaikan tersebut adalah tidak benar," tegas Kadivpas DKI Jakarta, Tonny Nainggolan melalui pesan singkat kepada MPI, Kamis (4/1/2024).

Sementara itu, Kepala Lapas Salemba, Beni Hidayat menuturkan pernyataan Alvin Lim tidak bisa dibuktikan secara konkret dikarenakan sifatnya yang tidak bersumber.

"Dia (Alvin Lim) itu menggunakan data atau hanya pernyataan saja?" tanya Beni saat dihubungi awak media.

Beni mengatakan, Alvin tidak bertemu Ferdy Sambo dikarenakan tengah menjalani perawatan kesehatannya. Oleh sebab itu, dia membantah pernyataan Alvin tersebut.

"Jadi kami bantah bahwa pernyataan dia itu jelas tidak benar. Yang bersangkutan menjalani pidana di Lapas Salemba dan telah menjalani masa pengenalan lingkungan (MAPENALING) terhitung tanggal 24 Agustus 2023 sampai 29 Agustus 2023," terang Beni.

Halaman:
1 2
      
