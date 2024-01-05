Ini Ramalan Sabda Palon untuk Tahun 2024, Sosok Presiden hingga Bencana Alam

JAKARTA - Ini ramalan Sabda Palon untuk tahun 2024 mengenai peristiwa besar yang terjadi di Indonesia. Dia adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita dan penasehat Raja Brawijaya V, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit.

Untuk diketahui, Sabdo Palon bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban.

Salah satunya mengenai ramalan di Indonesia. Sabdopalon akan pergi selama 500 tahun, dan berjanji akan datang kembali di bumi Tanah Jawa (tataran nusantara) dibarengi dengan sejumlah tanda.

Berikut ini ramalan Sabda Palon untuk tahun 2024 dalam akun youtube @Nauraproduction:

1. Banyak orang tinggalkan tanah Jawa

Dalam ramalannya ini yakni banyak orang akan meninggalkan tanah Jawa. Lantaran hilangnya pusat kekuatan spiritual dan kebudayaan. Serta berkurangnya kekayaan alam yang melimpah sehingga tidak lagi mata pencaharian di sana.