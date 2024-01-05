Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Ramalan Sabda Palon untuk Tahun 2024, Sosok Presiden hingga Bencana Alam

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |10:15 WIB
Ini Ramalan Sabda Palon untuk Tahun 2024, Sosok Presiden hingga Bencana Alam
Ilustrasi ramalan Sabda Palon (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini ramalan Sabda Palon untuk tahun 2024 mengenai peristiwa besar yang terjadi di Indonesia. Dia adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita dan penasehat Raja Brawijaya V, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit.

Untuk diketahui, Sabdo Palon bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban.

Salah satunya mengenai ramalan di Indonesia. Sabdopalon akan pergi selama 500 tahun, dan berjanji akan datang kembali di bumi Tanah Jawa (tataran nusantara) dibarengi dengan sejumlah tanda.

Berikut ini ramalan Sabda Palon untuk tahun 2024 dalam akun youtube @Nauraproduction:

1. Banyak orang tinggalkan tanah Jawa

Dalam ramalannya ini yakni banyak orang akan meninggalkan tanah Jawa. Lantaran hilangnya pusat kekuatan spiritual dan kebudayaan. Serta berkurangnya kekayaan alam yang melimpah sehingga tidak lagi mata pencaharian di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement