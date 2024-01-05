Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tabrakan KA Bandung Raya dengan KA Turangga, Ini Identitas 2 Masinis dan 1 Pramugara yang Meninggal

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |10:18 WIB
Tabrakan KA Bandung Raya dengan KA Turangga, Ini Identitas 2 Masinis dan 1 Pramugara yang Meninggal
Identitas Korban Tabrakan Kereta di Bandung
A
A
A

JAKARTA - Polda Jawa Barat merilis korban sementara yang diduga meninggal dunia akibat tabrakan kereta antara KA Turangga jurusan Surabaya - Gubeng Bandung dengan dengan KA Lokal Padalarang - Cicalengka di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat.

Diketahui, ketiga korban yang meninggal dunia tersebut antara lain seorang Masinis KA KRD Lokal Padalarang Cicalengka atas nama Julian Dwi setiono,Asisten Masinis KA KRD Lokal Padalarang - Cicalengka atas nama Ponisan dan Pramugara KA Turangga atas nama Andrian (22).

"Korban luka-luka 28 orang di evakuasi ke RSUD Cicalengka," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).

Peristiwa tabrakan maut KA Turangga 65 dengan KA Commuter Line Bandung Raya itu terjadi pada Jumat 5 Januari 2024 pukul 06.03 WIB.

Tabrakan terjadi di Jalan Petak Haurpugur-Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027163/penumpang-mendengar-suara-benturan-dan-ledakan-usai-kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-zWdOLxNeYy.jpg
Penumpang Mendengar Suara Benturan dan Ledakan Usai Kereta Tabrakan dengan Bus di Perlintasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027138/kereta-tabrakan-dengan-bus-di-perlintasan-sebidang-slovakia-6-orang-tewas-BylxtqWXXK.jpg
Kereta Ekspres Tabrakan dengan Bus di Perlintasan Tewaskan 6 Orang, Pengemudi Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/608/3009969/pulang-beli-mi-bocah-10-tahun-tewas-tertabrak-kereta-di-serdang-bedagai-sumut-JMjbLjSM4M.JPG
Pulang Beli Mi, Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Serdang Bedagai Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/338/3006262/pemotor-tewas-usai-tertabrak-kereta-saat-hendak-menyeberang-HTaWI8Dek1.jpg
Pemotor Tewas Usai Tertabrak Kereta saat Hendak Menyeberang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/338/3005959/pengendara-motor-tewas-tertabrak-kereta-api-saat-nyeberang-rel-di-kemayoran-GzFJaXjFQX.jpg
Pengendara Motor Tewas Tertabrak Kereta Api saat Nyeberang Rel di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/610/2998975/update-bus-tertabrak-kereta-rajabasa-satu-tewas-dan-belasan-orang-kritis-0xlwnShy7B.jpg
Update Bus Tertabrak Kereta Rajabasa, Satu Tewas dan Belasan Penumpang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement