JAKARTA - Polda Jawa Barat merilis korban sementara yang diduga meninggal dunia akibat tabrakan kereta antara KA Turangga jurusan Surabaya - Gubeng Bandung dengan dengan KA Lokal Padalarang - Cicalengka di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat.
Diketahui, ketiga korban yang meninggal dunia tersebut antara lain seorang Masinis KA KRD Lokal Padalarang Cicalengka atas nama Julian Dwi setiono,Asisten Masinis KA KRD Lokal Padalarang - Cicalengka atas nama Ponisan dan Pramugara KA Turangga atas nama Andrian (22).
"Korban luka-luka 28 orang di evakuasi ke RSUD Cicalengka," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo dalam keterangannya, Jumat (5/1/2024).
Peristiwa tabrakan maut KA Turangga 65 dengan KA Commuter Line Bandung Raya itu terjadi pada Jumat 5 Januari 2024 pukul 06.03 WIB.
Tabrakan terjadi di Jalan Petak Haurpugur-Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.