Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Entrepreneur Muda Fikih Ramadhan Berbagi Tips Kesehatan di Podcast Aksi Nyata

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:53 WIB
Entrepreneur Muda Fikih Ramadhan Berbagi Tips Kesehatan di Podcast Aksi Nyata
A
A
A

JAKARTA - Entrepreneur Muda/Bidang Kesehatan Masyarakat DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta, Fikih Ramadhan menyebutkan, bangsa yang kuat terdiri dari masyarakat yang sehat.

Hal itu disampaikan Fikih dalam Podcast bertema Proteksi Masa Depan Diri dan Keluarga melalui Asuransi, yang ditayangkan melalui Youtube Partai Perindo.

"Jadi, menurut aku itu bangsa yang kuat itu terdiri dari masyarakat yang sehat, especially secara jasmani dan rohaninya, jadi kalau misalkan kita singgung pada proteksi, penting gak sih kesehatan itu mahal, mahal banget," ujarnya sebagaimana dilihat pada Rabu (3/1/2024).

Menurutnya, dia yakin dan percaya pihaknya siang hari ini bisa mengobrol seperti ini sudah suatu karunia Tuhan dikasih kesehatan. Kalau dicompare sama orang di RS sana, mau menghirup udara saja itu bayar, sehingga semua sudah harus punya kuatkan zona syukurnya dahulu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement