Entrepreneur Muda Fikih Ramadhan Berbagi Tips Kesehatan di Podcast Aksi Nyata

JAKARTA - Entrepreneur Muda/Bidang Kesehatan Masyarakat DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta, Fikih Ramadhan menyebutkan, bangsa yang kuat terdiri dari masyarakat yang sehat.

Hal itu disampaikan Fikih dalam Podcast bertema Proteksi Masa Depan Diri dan Keluarga melalui Asuransi, yang ditayangkan melalui Youtube Partai Perindo.

"Jadi, menurut aku itu bangsa yang kuat itu terdiri dari masyarakat yang sehat, especially secara jasmani dan rohaninya, jadi kalau misalkan kita singgung pada proteksi, penting gak sih kesehatan itu mahal, mahal banget," ujarnya sebagaimana dilihat pada Rabu (3/1/2024).

BACA JUGA: Pemprov DKI Imbau Waspadai Cuaca Ekstrem hingga 10 Januari 2024

Menurutnya, dia yakin dan percaya pihaknya siang hari ini bisa mengobrol seperti ini sudah suatu karunia Tuhan dikasih kesehatan. Kalau dicompare sama orang di RS sana, mau menghirup udara saja itu bayar, sehingga semua sudah harus punya kuatkan zona syukurnya dahulu.